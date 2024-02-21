- Eğitim

ALKÜ ile BATEM güçlerini birleştirdi

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ALKÜ ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) arasında “Bilimsel İş Birliği” protokolü imzalandı. Protokol kapsamında tarım alanında öğrenci eğitimi, teknik uzman danışmanlık desteği ve ikili projeler yapılacak

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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), öğrencilerinin teorik eğitimlerinin yanında uygulamalı eğitimler alabilmesi için öğrenim gördükleri bölümlerle ilgili sektör veya kurum-kuruluşlarla iş birlikleri yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda ALKÜ Rektörlüğü ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) arasında Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öncülüğünde bilimsel iş birliği protokolü imzalandı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve BATEM Müdürü Abdullah Ünlü arasında imzalanan protokole göre ALKÜ Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim sürecinde modern tarıma katkıda bulunmak için BATEM ile ortak çalışmalar yapılacak. ALKÜ Senato Salonu’nda yapılan imza törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Akın ve Gazipaşa MRB MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kahyaoğlu katıldı.


BATEM UZMANLARI ALKÜ ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM VERECEK


Yapılan iş birliği protokolünde öğrencilerin eğitim sürecinde görsel ve deneysel gereksinimlerinin giderilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla BATEM’in arazi, makine teçhizat, alt yapı ve personel birikiminden yararlanılacak. Aynı zamanda Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrenciler; bahçe bitkileri, tarla bitkileri, bitki koruma, bitki besleme, tarımsal yapılar ve sulama konularında uzman teknik eğitici desteği alarak teorik derslerde alınan bilgiyi deneysel hale dönüştürerek tarımsal bilgi kazanacak. Bunun yanında sürdürülebilir modern tarıma katkıda bulunmak için BATEM ile ortak çalışmalar yapılacak. BATEM’in Antalya Aksu’daki Gıda Teknolojisi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler, Tarla Bitkileri, Toprak ve Su Kaynakları ve Bitki Koruma Bölümlerinde; Antalya Yukarı Kocayatak’ta bulunan Sebzecilik ve Süs Bitkileri Bölümünde ve Antalya Kayaburnu’nda bulunan Meyvecilik Bölümünde, BATEM bünyesinde çalışan uzmanlar veya eğitici personeller tarafından öğrencilere uygulamalı tarım eğitimi verilecek.


REKTÖR TÜRKDOĞAN: BÖLGE TARIMINA NİTELİKLİ BİREYLER KAZANDIRACAĞIZ


Yapılan protokolün ardından konuşan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ’nün birçok alanda özel sektör ve bazı kurum-kuruluşlarla iş birlikleri yaptığını hatırlattı. Öğrencilerin geleceğe kendilerini en iyi şekilde hazırlamak için bu tür iş birliklerine devam ettiklerinin altını çizen Rektör Türkdoğan, “BATEM ile yapılan protokolle birlikte eğitim hayatları boyunca kazandıkları derinlemesine bilgi yetkinlik ve tecrübeyle süreç sonunda öğrencilerimiz bölge ve ülke tarımımıza nitelikli bireyler olarak kazandırılacak. Öğrencilerimizin geleceğe hazırlanması için yapılan bu protokolde emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya, BATEM Müdürü Sayın Abdullah Ünlü’ye ve ekibine teşekkür ederim. Protokol, öğrencilerimize ve ALKÜ ailesine hayırlı olsun.” dedi.

ALKÜ ile BATEM güçlerini birleştirdi


BATEM Müdürü Abdullah Ünlü de protokolle birlikte BATEM’in tüm tecrübe ve bilgi birikiminin ALKÜ öğrencilerine aktarılacağını belirtti. BATEM uzmanlarının öğrencilerin verimli bir eğitim alması için yoğun çaba harcayacağını söyleyerek protokolün hayırlı olmasını diledi. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ

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21 Şub 2024 - 02:41 - Eğitim

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