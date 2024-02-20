- Spor

11 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

11 kulüp, PFDK'ye sevk edildi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'ın ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle kurula yollandığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline sevk edildiği kaydedildi.

Bitexen Antalyaspor'un hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar, kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Sinan Boztepe'nin ise sosyal medya hesabında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor ve Yılport Samsunspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Kasımpaşa'nın çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket, Siltaş Yapı Pendikspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle PFDK'ye yollandığı vurgulandı.

MKE Ankaragücü'nün saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınması nedenleriyle sevk edildiği belirtilirken, Gaziantep FK'nin çirkin ve kötü tezahürat, futbolcusu Papy Djilobodji'nin ise kural dışı hareket nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

# Yer, Sosyal, trabzonspor, sevk, Antalyaspor, PFDK, beşiktaş, Fenerbahçe

20 Şub 2024 - 23:45 - Spor

Mahreç  Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanyaspor'da dikkat çeken istatistik! Zirvede yer aldı mask
Alanyaspor'da dikkat çeken istatistik! Zirvede yer aldı
Antalyaspor için flaş iddia! Sınır dışı edilen İsrailli futbolcusunu geri çağırdı mask
Antalyaspor için flaş iddia! Sınır dışı edilen İsrailli futbolcusunu geri çağırdı
Anderson Talisca Süper Lig'e mi dönüyor? Yeni adresini duyurdular... mask
Anderson Talisca Süper Lig'e mi dönüyor? Yeni adresini duyurdular...
Trabzonspor'da Thomas Meunier fırtınası! mask
Trabzonspor'da Thomas Meunier fırtınası!
Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Yıldız oyuncu geri döndü mask
Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Yıldız oyuncu geri döndü
Muslera Avrupa'ya damga vurdu! En iyi ilk üçte mask
Muslera Avrupa'ya damga vurdu! En iyi ilk üçte
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber