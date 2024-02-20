Dünyanın en iyi 50 hamur işinin içinde Türkiye'den simit var

Ekmek, her kültürde farklı bir tanımlamaya sahiptir. Ekmek tarihinde uzman olan William Rubel'e göre, "Ekmek, kültürünüzün ekmek olarak tanımladığı şeydir."
CNN Travel, dünya çapında birçok hamur işi lezzetini bir araya getirdi. Bazı kültürlerde "ekmek" olarak kabul edilen hamur işleri arasında Türkiye'den bir lezzet de bulunuyor.
Türkiye'de sofraların vazgeçilmezi simit, CNN Travel'ın yazısında övgüyle bahsedildi.
Ünlü sokak lezzeti simit için, "Yanmış kabuk, ekmeklere hafif bir tatlılık katıyor" ifadeleri kullanıldı.
Simitçilerin sokaklarda dolaşarak satış yapma geleneğinin azaldığına dikkat çekilirken, simit tezgahlarının popülerliğinin arttığı belirtildi.
İşte listeye giren en iyi hamur işi lezzetleri...
Luchi, Bangladeş
Pão de queijo, Brezilya
Montreal bagel, Kanada
Marraqueta, Şili
Shaobing, Çin
Injera, Etiyopya
Lavaş, Ermenistan
Baget, Fransa
Khachapuri, Gürcistan
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.