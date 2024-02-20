Dünyanın en iyi 50 hamur işinin içinde Türkiye'den simit var

Ekmek, her kültürde farklı bir tanımlamaya sahiptir. Ekmek tarihinde uzman olan William Rubel'e göre, "Ekmek, kültürünüzün ekmek olarak tanımladığı şeydir."

CNN Travel, dünya çapında birçok hamur işi lezzetini bir araya getirdi. Bazı kültürlerde "ekmek" olarak kabul edilen hamur işleri arasında Türkiye'den bir lezzet de bulunuyor.

Türkiye'de sofraların vazgeçilmezi simit, CNN Travel'ın yazısında övgüyle bahsedildi.

Ünlü sokak lezzeti simit için, "Yanmış kabuk, ekmeklere hafif bir tatlılık katıyor" ifadeleri kullanıldı.

Simitçilerin sokaklarda dolaşarak satış yapma geleneğinin azaldığına dikkat çekilirken, simit tezgahlarının popülerliğinin arttığı belirtildi.

İşte listeye giren en iyi hamur işi lezzetleri...

Luchi, Bangladeş

Pão de queijo, Brezilya

Montreal bagel, Kanada

Marraqueta, Şili

Shaobing, Çin

Injera, Etiyopya

Lavaş, Ermenistan

Baget, Fransa

Khachapuri, Gürcistan

Kaynak: KARAR