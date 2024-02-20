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Korkunç kazada 3 yaşındaki çocuk can verdi

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Malatya'da trafik kazasında 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

Korkunç kazada 3 yaşındaki çocuk can verdi mask
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B.E. (24) idaresindeki hafif ticari araç, Malatya-Elazığ kara yolunda Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi mevkisinde, M.A'nın (37) kullandığı trambüse arkadan çarptı.Kazada yaralanan B.E, A.Y.D (26) ile Furkan Eser (3), ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Furkan Eser, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

20 Şub 2024 - 23:29 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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