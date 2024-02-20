Gram altın yine rekor tazeledi! Yatırımcısının yüzünü güldürdü

Altın, yatırımcıların küresel olarak para politikası görünümünü değerlendirmeye devam etmesiyle, üç seans üst üste yükseldikten sonra ons başına 2.020 doların üstündeki yerini koruyor.

Geçen hafta açıklanan veriler ABD'de tüketici ve üretici fiyatlarının Ocak ayında beklenenden daha fazla arttığını, perakende satışların ise geçen ay beklenenden daha hızlı gerilediğini gösterdi. Son verilerle yatırımcılar Fed'in ilk faiz indirimine ilişkin bahislerini Mart ayından Haziran ayına çekti.

Piyasalar ayrıca bu yıl toplamda 100 baz puandan daha az bir gevşeme öngörüyor. Bu da yılın başında görülen yaklaşık 150 baz puanlık indirimden önemli ölçüde daha düşük.

Ons altın fiyatından ve dolar kurundan beslenen gram altın ise Kapalı Çarşı'da 2.082 TL üzerinden alıcı bularak rekor fiyatını tazeledi.

Yatırımcılar şimdi daha fazla ipucu için yarın açıklanacak olan Fed'in son toplantı tutanaklarına bakıyor.

Kaynak: CNNTURK