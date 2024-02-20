20 Şub 2024 - 23:34- Ekonomi G:

Gram altın yine rekor tazeledi! Yatırımcısının yüzünü güldürdü

ABONE OL Google News Sayfamız

Altın fiyatları son günlerde artış gösteriyor. Gram altın 2 bin 82 TL ile rekor tazeledi. .

Gram altın yine rekor tazeledi! Yatırımcısının yüzünü güldürdü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Altın, yatırımcıların küresel olarak para politikası görünümünü değerlendirmeye devam etmesiyle, üç seans üst üste yükseldikten sonra ons başına 2.020 doların üstündeki yerini koruyor.

Geçen hafta açıklanan veriler ABD'de tüketici ve üretici fiyatlarının Ocak ayında beklenenden daha fazla arttığını, perakende satışların ise geçen ay beklenenden daha hızlı gerilediğini gösterdi. Son verilerle yatırımcılar Fed'in ilk faiz indirimine ilişkin bahislerini Mart ayından Haziran ayına çekti.

Piyasalar ayrıca bu yıl toplamda 100 baz puandan daha az bir gevşeme öngörüyor. Bu da yılın başında görülen yaklaşık 150 baz puanlık indirimden önemli ölçüde daha düşük.

Ons altın fiyatından ve dolar kurundan beslenen gram altın ise Kapalı Çarşı'da 2.082 TL üzerinden alıcı bularak rekor fiyatını tazeledi.

Yatırımcılar şimdi daha fazla ipucu için yarın açıklanacak olan Fed'in son toplantı tutanaklarına bakıyor.

Kaynak: CNNTURK

# altın, gram, rekor, Yarın, faiz

20 Şub 2024 - 23:34 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Emekliler için 10.000 TL ödeme mask
Resmi Gazete'de yayımlandı! Emekliler için 10.000 TL ödeme
14 Milyon emekli İçin 10.000 TL ilave ödeme! Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye ilave ödemeyi açıkladı mask
14 Milyon emekli İçin 10.000 TL ilave ödeme! Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye ilave ödemeyi açıkladı
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta tabela bu gece tekrar değişiyor! mask
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta tabela bu gece tekrar değişiyor!
Bu fiyatlar dilimli ekmek sattıracak: Ekmeğe bir zam dalgası daha! Fiyatından geçilmiyor... mask
Bu fiyatlar dilimli ekmek sattıracak: Ekmeğe bir zam dalgası daha! Fiyatından geçilmiyor...
1999-2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! Fatih Altaylı kademeli emeklilik açıklaması gündem oldu: Eğer bu sayı fazlaysa... mask
1999-2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! Fatih Altaylı kademeli emeklilik açıklaması gündem oldu: Eğer bu sayı fazlaysa...
Uzman isim kokuyu aldı: "Döviz yatırımcıları Euro'da parayı kıracak" sözleri gündem oldu! O seviyeyi test edecek... mask
Uzman isim kokuyu aldı: "Döviz yatırımcıları Euro'da parayı kıracak" sözleri gündem oldu! O seviyeyi test edecek...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber