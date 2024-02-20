20 Şub 2024 - 23:23- Gündem G:

Ramazan ayı yaklaşırken iftar menülerinde yüzde yüz artış!

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Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kaldı. İftar sofralarının restoran fiyatları ise gündeme bomba gibi düştü. 5000 TL'ye varan restoran menüleri ise dudak uçuklattı.

Ramazan ayı yaklaşırken iftar menülerinde yüzde yüz artış! mask
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Ramazana sayılı gün kala restoran ve lokantalar iftar menülerini belirliyor.

İftariyelik, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan menülerde geçen seneye oranla en az iki kat artış var.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, geçen sene işletmesinde 900 TL olan iftar menülerinin 2 bin 500 TL'ye kadar çıktığını dile getirdi.

YÜZDE 100'E YAKIN ZAM

Bingöl, "Menülerde yüzde 100'e yakın zam beklenirken 4 bin ile 5 bin arasında değişecek. Şu anda bizim derneğimize de gelen en çok şikayetlerin başında restoran ve lokanta benzeri yerlerin fiyatlarının çok yüksek olduğu... Bu sene de yüzde 100'den aşağı olacağını düşünmüyorum." dedi.

Müşteriler, artan fiyatlardan şikayetçi olduğunu dile getirirken birçoğu artık evde oruç açmanın daha uyguna geleceğini söylüyor.

TEMEL NEDEN KIRMIZI ET FİYATLARININ ARTMASI

Gıda ürünlerinde, özellikle de kırmızı et fiyatlarındaki artış menülerin zamlanmasının temel nedeni olarak aktarılırken müşteriler ise denetimlerin artmasını istiyor.

Kaynak: NTV

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20 Şub 2024 - 23:23 - Gündem

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