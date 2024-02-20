DSÖ kızamık alarmı verdi!

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, kızamık vakaları ocaktan beri sürekli artıyor. DSÖ, dünya genelinde artan kızamık vakaları konusunda alarm verdi. 2023 yılında 306 binden fazla vakanın rapor edilmesi, 2002 yılına göre vaka sayısının yüzde 79 arttığını gösterdi.

DSÖ'nün kızamık konusundaki teknik danışmanı Natasha Crowcroft, kızamık vakalarının genellikle az rapor edildiğini ve gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu vurguladı. Crowcroft, "Kızamık dünyasında son derece endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün verilerine göre, 2022'de rapor edilmemiş 9,2 milyon vaka ve 136 bin 216 kızamık ölümü olduğu tahmin ediliyor. Geçen yıl için ise böyle bir modelleme henüz yapılmadı ancak Crowcroft, 2022'de ölüm vakalarında yüzde 43'lük bir artışın görüldüğünü belirtti.

Crowcroft, Kahire'den gazetecilere verdiği demeçte, vaka sayıları dikkate alındığında, "2023'te de ölüm vakalarında bir artış bekliyoruz" dedi.

DÜNYA ÜLKELERİNİN YARISI RİSK ALTINDA

Uzman Crowcroft dünya çapındaki ülkelerin yarısından fazlasının şu anda yıl sonuna kadar kızamık salgını açısından yüksek risk altında olduğu konusunda uyardı. Yaklaşık 142 milyon çocuğun hastalanmaya yatkın olduğu tahmin ediliyor.

Kızamık, esas olarak çocuklara saldıran bir virüsün neden olduğu oldukça bulaşıcı bir hastalık. En ciddi komplikasyonlar arasında körlük, beyin şişmesi, ishal ve ciddi solunum yolu enfeksiyonları yer alır.

Crowcroft, sayıların artmasının ana nedeninin "aşılama kapsamının gerilemesi" olduğunu söyledi.

Salgınları önlemek için bir bölgedeki çocukların en az yüzde 95'inin hastalığa karşı tam aşılanması gerekiyor ancak küresel aşılama oranları yüzde 83'e düştü. Vakaların dağılımında büyük bir eşitsizlik var ve ölümler söz konusu olduğunda bu daha da artıyor.

Crowcroft, kızamıktan ölen çocukların yüzde 92'sinin dünya nüfusunun dörtte birinden azında, özellikle de çok düşük gelirli ülkelerde yaşadığına dikkat çekti.

Kaynak: KARAR