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Yaşar Alptekin camide vaaz vermeye başladı

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Bir dönemin en ünlü isimlerinden olan Yaşar Alptekin son zamanlarda maneviyata yönelerek magazin hayatından uzaklaşmıştı. Alptekin'in Eminönü'nde bir camide vaaz verdiği ortaya çıktı.

Yaşar Alptekin camide vaaz vermeye başladı mask
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Bir zamanların en çok aranan manken ve oyuncusu olan Yaşar Alptekin bir süre önce maneviyata yönelerek gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı. Yakın zaman önce görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile nikah masasına oturan Alptekin, camide vaaz vermeye başladı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Muhafazakar bir yaşam sürmeye karar veren Yaşar Alptekin'in son olarak cuma günü Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde vaaz verdiği görüntülerle gündeme geldi. Alptekin'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntüyü kendi sosyal medya hesabından paylaşan Yaşar Alptekin konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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20 Şub 2024 - 22:51 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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