Yaşar Alptekin camide vaaz vermeye başladı

Bir zamanların en çok aranan manken ve oyuncusu olan Yaşar Alptekin bir süre önce maneviyata yönelerek gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı. Yakın zaman önce görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile nikah masasına oturan Alptekin, camide vaaz vermeye başladı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Muhafazakar bir yaşam sürmeye karar veren Yaşar Alptekin'in son olarak cuma günü Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde vaaz verdiği görüntülerle gündeme geldi. Alptekin'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntüyü kendi sosyal medya hesabından paylaşan Yaşar Alptekin konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Haber Merkezi