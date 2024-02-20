- Asayiş

Üvey annesini sokak ortasında başından vurdu

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu madde kullandığı için babası ve üvey annesi tarafından evde istenmediği iddia edilen Özkan Y. (24), üvey annesini sokak ortasında silahla başından vurarak öldürdü.

Üvey annesini sokak ortasında başından vurdu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sabah saatlerinde yaşanan olayda uyuşturucu madde kullanan 24 yaşındaki Özkan Y., üvey annesi Dilek Y. ve babasından uyuşturucu madde almak için para istiyor ve verilmediği zaman da tehdit ediyordu. Yaşananların ardından evde istenmeyen Özkan Y., sokakta yürüyen üvey annesi Dilek Y.(38) ve kız kardeşini bir süre takip etti. Elinde bulunan tabanca ile Dilek Y.'nin başına iki el ateş eden Özkan Y. koşarak olay yerinden uzaklaştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ; ÜVEY OĞLU KAÇTI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Dilek Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri Özkan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

# sağlık, Polis, Gelen

20 Şub 2024 - 22:45 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Toplu taşımada şok olay! Kadın yolcuya tekme ve yumrukla saldırdı mask
Toplu taşımada şok olay! Kadın yolcuya tekme ve yumrukla saldırdı
Antalya'da SMA dolandırıcılığı! Kıskıvrak yakalandı mask
Antalya'da SMA dolandırıcılığı! Kıskıvrak yakalandı
İşçilerin taşındığı servis ile TIR çarpıştı: 9 yaralı mask
İşçilerin taşındığı servis ile TIR çarpıştı: 9 yaralı
Jandarmadan 'Trafik' dersi mask
Jandarmadan 'Trafik' dersi
Feci kaza! Beton mikseri ile otobüs çarpıştı mask
Feci kaza! Beton mikseri ile otobüs çarpıştı
'Redkitler' suç örgütüne operasyon: Fenerbahçe tribün liderliği için silahlı saldırı düzenlemiş mask
'Redkitler' suç örgütüne operasyon: Fenerbahçe tribün liderliği için silahlı saldırı düzenlemiş
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber