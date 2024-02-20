Üvey annesini sokak ortasında başından vurdu

Sabah saatlerinde yaşanan olayda uyuşturucu madde kullanan 24 yaşındaki Özkan Y., üvey annesi Dilek Y. ve babasından uyuşturucu madde almak için para istiyor ve verilmediği zaman da tehdit ediyordu. Yaşananların ardından evde istenmeyen Özkan Y., sokakta yürüyen üvey annesi Dilek Y.(38) ve kız kardeşini bir süre takip etti. Elinde bulunan tabanca ile Dilek Y.'nin başına iki el ateş eden Özkan Y. koşarak olay yerinden uzaklaştı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ; ÜVEY OĞLU KAÇTI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Dilek Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri Özkan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.