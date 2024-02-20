TFF, VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki karşılaşmaların VAR kayıtlarının açıklanacağını belirtmişti. Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan maçların ardından VAR kayıtları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Youtube kanalından yayınlanan videoda hakemlerin VAR monitörüne çağırıldığı bütün pozisyonlar ses kayıtlarıyla birlikte paylaşıldı.
VAR konuşmalarının paylaşıldığı maçlar şu şekilde: Kasımpaşa - Fatih Karagümrük Hatayspor - Sivasspor Alanyaspor - Adana Demirspor Gaziantep FK - Samsunspor Pendikspor - Trabzonspor Başakşehir - Kayserispor
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.