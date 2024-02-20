TFF, VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki karşılaşmaların VAR kayıtlarının açıklanacağını belirtmişti. Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan maçların ardından VAR kayıtları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Youtube kanalından yayınlanan videoda hakemlerin VAR monitörüne çağırıldığı bütün pozisyonlar ses kayıtlarıyla birlikte paylaşıldı.

VAR konuşmalarının paylaşıldığı maçlar şu şekilde: Kasımpaşa - Fatih Karagümrük Hatayspor - Sivasspor Alanyaspor - Adana Demirspor Gaziantep FK - Samsunspor Pendikspor - Trabzonspor Başakşehir - Kayserispor

Kaynak: DHA