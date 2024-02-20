Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Ölü ve yaralılar var

Konya- Afyonkarahisar karayolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada İsa Özburun yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü İsa Özburun, otomobildeki Gülhan Özburun ve Murat Özburun yaşamını yitirirken, Tuğba Özburun ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.

3 KİŞİ ÖLDÜ; 2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA