- Asayiş

Korkunç kaza! Otomobilin altında metrelerce sürüklendi

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İstanbul Eyüpsultan'da park halindeki otomobiline binen sürücü, fren yerine gaza basınca yolda yürüyen kadına çarptı.

Korkunç kaza! Otomobilin altında metrelerce sürüklendi mask
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Park halindeki otomobiline binen H.V, yola çıkmak için manevra yaparken fren yerine gaza basınca yolda yürüyen kadına çaptı. Otomobilin altında kalan S.T. bir süre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

# sağlık, sevk, Polis

20 Şub 2024 - 21:27 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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