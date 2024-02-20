Korkunç kaza! Otomobilin altında metrelerce sürüklendi

Park halindeki otomobiline binen H.V, yola çıkmak için manevra yaparken fren yerine gaza basınca yolda yürüyen kadına çaptı. Otomobilin altında kalan S.T. bir süre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA