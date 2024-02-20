Ünlü sanatçı vatan hainliği suçlalamasıyla gözaltına alındı

Rusya'da yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gizli güvenlik gücü FSB'nin Rus-Amerikan balerini vatana ihanet suçlamasıyla tutukladığını doğruladı.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

2021 yılında ABD vatandaşı olan Karelina, Ukrayna ordusu için bağış toplamakla suçlandı. DailyMail'de yer alan habere göre, vatana ihanet suçlamaları 20 yıla kadar hapis cezası gerektirebiliyor. Rusya'da 2023'ten bu yana 63 kişi vatana ihanetle suçlandı, 37'si suçlu bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi