20 Şub 2024 - 21:13- Magazin G:

Ünlü sanatçı vatan hainliği suçlalamasıyla gözaltına alındı

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Dünyaca ünlü balerin Ksenia Karelina, Ukrayna ordusu için bağış toplamakla suçlandı ve Rusya'da 'vatana ihanet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ünlü sanatçı vatan hainliği suçlalamasıyla gözaltına alındı mask
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Rusya'da yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gizli güvenlik gücü FSB'nin Rus-Amerikan balerini vatana ihanet suçlamasıyla tutukladığını doğruladı.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

2021 yılında ABD vatandaşı olan Karelina, Ukrayna ordusu için bağış toplamakla suçlandı. DailyMail'de yer alan habere göre, vatana ihanet suçlamaları 20 yıla kadar hapis cezası gerektirebiliyor. Rusya'da 2023'ten bu yana 63 kişi vatana ihanetle suçlandı, 37'si suçlu bulundu.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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20 Şub 2024 - 21:13 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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