Ünlü sanatçı vatan hainliği suçlalamasıyla gözaltına alındı

Rusya'da yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gizli güvenlik gücü FSB'nin Rus-Amerikan balerini vatana ihanet suçlamasıyla tutukladığını doğruladı.
20 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR
2021 yılında ABD vatandaşı olan Karelina, Ukrayna ordusu için bağış toplamakla suçlandı. DailyMail'de yer alan habere göre, vatana ihanet suçlamaları 20 yıla kadar hapis cezası gerektirebiliyor. Rusya'da 2023'ten bu yana 63 kişi vatana ihanetle suçlandı, 37'si suçlu bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.