Alanya’da silahlı kavga can aldı: Polis saldırganı arıyor

Alanya'da korkunç bir olay meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre Güllerpınarı Mahallesi Yalı Taksi durağı karşısında silah sesleri duyuldu. Henüz kimlik bilgileri bilinmeyen 3 şahıs arasında olduğu belirlenen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir kişinin yanında getirdiği silahla Ömer Karaman (42) karnından, diğer kimliği henüz belirlenemeyen kişi de bacağından vuruldu.

1 ÖLÜ; 1 YARALI

Silah seslerinin ardından saldırgan olay yerinden kaçtı. Seslerin ardından olay yerine gelen çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak karnından vurulan Ömer Karaman yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.