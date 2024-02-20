20 Şub 2024 - 20:19- Gündem G:

Alanya’da silahlı kavga can aldı: Polis saldırganı arıyor

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Alanya'da meydana gelen feci olayda bir kişi can verdi; 1 kişi de yaralandı.

Alanya’da silahlı kavga can aldı: Polis saldırganı arıyor mask
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Alanya'da korkunç bir olay meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre Güllerpınarı Mahallesi Yalı Taksi durağı karşısında  silah sesleri duyuldu. Henüz kimlik bilgileri bilinmeyen 3 şahıs arasında olduğu belirlenen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir kişinin yanında getirdiği silahla Ömer Karaman (42) karnından, diğer kimliği henüz belirlenemeyen kişi de bacağından vuruldu. 

1 ÖLÜ; 1 YARALI

Silah seslerinin ardından saldırgan olay yerinden kaçtı. Seslerin ardından olay yerine gelen çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak karnından vurulan Ömer Karaman yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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20 Şub 2024 - 20:19 - Gündem

Mahreç  Toygar Dim

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