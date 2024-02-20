20 Şub 2024 - 20:09- Gündem G:

YSK'nın partilere verdiği aday listeleri için süre bitti!

ABONE OL Google News Sayfamız

YSK’nın siyasi partilere aday listelerini teslim etmek için verdiği süre saat 17.00 itibarıyla doldu.

YSK'nın partilere verdiği aday listeleri için süre bitti! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart Yerel Seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini bugün saat 17.00’ye kadar teslim etmesi gerekiyordu.

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına teslim etti.

Partiler, aday listelerindeki eksikleri 22 Şubat’a kadar tamamlayabilecek.

Bağımsız adaylar da dahil olmak üzere geçici aday listeleri 23 Şubat’ta ilan edilecek ve aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarında ilan edilecek.

SEÇİM YASAKLARI 21 MART PERŞEMBE BAŞLAYACAK

21 Mart Perşembe günü seçim propagandası ve yasaklar başlayacak.

28 Mart’ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek.

Propaganda dönemi 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00’de sona erecek ve 31 Mart’ta  Türkiye sandık başına gidecek.

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat’ta başlanacak ve 24 Mart’ta seçmen bilgi kağıtları seçmenlere dağıtılacak.

Kaynak: NTV

# ysk, Parti, aday liste, aday, Saat, meclis, başkan, Belediye, Yüksek, türkiye

20 Şub 2024 - 20:09 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanya'da örnek uygulama: Fore kazık ile bina zemini sağlamlaştırılıyor mask
Alanya'da örnek uygulama: Fore kazık ile bina zemini sağlamlaştırılıyor
Afyonkarahisar'da deprem! mask
Afyonkarahisar'da deprem!
Skandal hırsızlık! Mezarlığın kapısını çalmaya çalıştılar mask
Skandal hırsızlık! Mezarlığın kapısını çalmaya çalıştılar
Yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş'tan ilk açıklama! mask
Yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş'tan ilk açıklama!
Son dakika! Mersin Emniyet Müdürü görevden alındı mask
Son dakika! Mersin Emniyet Müdürü görevden alındı
İlk Türk astronot Gezeravcı: 44 yaşına gelen biri olarak bu başarının elde edildiğini görebilmiş bir abinizim mask
İlk Türk astronot Gezeravcı: 44 yaşına gelen biri olarak bu başarının elde edildiğini görebilmiş bir abinizim
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber