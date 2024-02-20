- Asayiş

Torunu pencereden atladı; dede hayatını kaybetti

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Tokat'ta 2 katlı evde çıkan yangında Mustafa Çakmaktepe (70), hayatını kaybetti, pencereden atlayan torunu Goncagül Çakmaktepe (21) yaralandı.

Torunu pencereden atladı; dede hayatını kaybetti mask
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Merkeze bağlı Çamlıbel beldesi Akın Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında, Mustafa Çakmaktepe'ye ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. 6 kişinin yaşadığı 2 katlı evin alt katında oturan 4 kişi, kendi imkanları ile dışarı çıktı. Evin üst katında yaşayan Mustafa Çakmaktepe, yangında hayatını kaybetti.

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Pencereden atlayan torunu Goncagül Çakmaktepe ise hafif şekilde yaralandı. Yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 1 ev, 1 ahır, 1 samanlık, yan taraftaki 2 garaj ve 2 depo zarar gördü. 

Kaynak: DHA

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20 Şub 2024 - 20:09 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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