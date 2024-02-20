Torunu pencereden atladı; dede hayatını kaybetti

Merkeze bağlı Çamlıbel beldesi Akın Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında, Mustafa Çakmaktepe'ye ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. 6 kişinin yaşadığı 2 katlı evin alt katında oturan 4 kişi, kendi imkanları ile dışarı çıktı. Evin üst katında yaşayan Mustafa Çakmaktepe, yangında hayatını kaybetti.
5 KİŞİ DIŞARI ÇIKTI; DEDELERİ HAYATINI KAYBETTİ
Pencereden atlayan torunu Goncagül Çakmaktepe ise hafif şekilde yaralandı. Yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 1 ev, 1 ahır, 1 samanlık, yan taraftaki 2 garaj ve 2 depo zarar gördü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.