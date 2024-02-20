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EPDK'nın çağrısı üzerine akaryakıta indirim geliyor

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EPDK, ham petrole ilişkin indirim çağrısında bulundu. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelecek.

EPDK'nın çağrısı üzerine akaryakıta indirim geliyor mask
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ham petroldeki indirimlerin tüketicilere yansıtılması için rafinerilere resmi bir yazı gönderdi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, benzin ve motorin fiyatlarının serbest piyasa koşullarında belirlendiğini, EPDK'nın piyasa oyuncularının uygulamalarını ve fiyat hareketlerini yakından izlediğini belirtti. Yılmaz, özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünlerin rafinerilere önemli bir kar marjı sağladığını ve bu avantajın tüketicilere de yansıtılması gerektiğini vurguladı.

EPDK'nın rafinerilere gönderdiği yazıda marj oranlarının güncellenmesi talep ediliyor. Bu güncelleme ile benzin ve motorin fiyatlarında 1 ila 1,5 TL arasında bir indirim bekleniyor.

Kaynak: KARAR

# indirim, epdk, akaryakıt

20 Şub 2024 - 20:05 - Gündem

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