- Asayiş

Korku dolu anlar! Mahkum yatağını ateşe verdi

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Ordu'nun Ünye ilçesindeki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü S.E.’nin, yatağını ateşe vermesiyle çıkan yangında 27 mahkum dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

Korku dolu anlar! Mahkum yatağını ateşe verdi mask
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Dün akşam Ünye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yangın meydana geldi. B-3 Koğuşu'nda cinsel istismar suçundan hükümlü S.E., iddiaya göre, girdiği ruhsal bunalım sonucu koğuşta bulunan yatağını ateşe verdi.

27 MAHKUM DUMANDAN ETKİLENDİ

Diğer mahkumların gardiyanlara durumu bildirmesi üzerine cezaevine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dumandan etkilenen 27 mahkum, Ünye ve Fatsa ilçelerindeki hastanelerde tedaviye alındı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

Kaynak: DHA

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20 Şub 2024 - 20:05 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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