Korku dolu anlar! Mahkum yatağını ateşe verdi

Dün akşam Ünye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yangın meydana geldi. B-3 Koğuşu'nda cinsel istismar suçundan hükümlü S.E., iddiaya göre, girdiği ruhsal bunalım sonucu koğuşta bulunan yatağını ateşe verdi.
27 MAHKUM DUMANDAN ETKİLENDİ
Diğer mahkumların gardiyanlara durumu bildirmesi üzerine cezaevine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dumandan etkilenen 27 mahkum, Ünye ve Fatsa ilçelerindeki hastanelerde tedaviye alındı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.