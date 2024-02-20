İki kişi otomobilde vurulmuş halde bulundu

Dün gece saatlerinde meydana gelen olayd İddiaya göre, polis ekipleri sahilden silah sesleri geldiği yönünde ihbar aldı. Olay yerine giden ekipler otomobilde iki kişiyi silahla vurulmuş halde buldu. Yapılan çalışmaların ardından vurulan kişilerin Eren Özyurt (34) ve Enes Hallaç (27) oldukları tespit edildi. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA