- Asayiş

İki kişi otomobilde vurulmuş halde bulundu

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İstanbul Beylikdüzü'nde 2 kişi araç içinde silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralılar Eren Özyurt (34) ve Enes Hallaç (27) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İki kişi otomobilde vurulmuş halde bulundu mask
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Dün gece saatlerinde meydana gelen olayd İddiaya göre, polis ekipleri sahilden silah sesleri geldiği yönünde ihbar aldı. Olay yerine giden ekipler otomobilde iki kişiyi silahla vurulmuş halde buldu. Yapılan çalışmaların ardından vurulan kişilerin Eren Özyurt (34) ve Enes Hallaç (27) oldukları tespit edildi. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. 

Kaynak: DHA

# ilgili, Polis, Gelen, devam

20 Şub 2024 - 19:49 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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