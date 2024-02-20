Tarihi Eyfel Kulesi kapatıldı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Eyfel Kulesi, kule çalışanlarının greve gitmesi sebebiyle kapatıldı. Çalışanları temsil eden Genel Emek Konfederasyonu (CGT) sendikası, dünyanın en çok turist çeken yerlerinden biri olan Eyfel Kulesi'nin "ikinci kez kapalı kalacağını" açıkladı.
AFP'nin haberine göre, grev, anıtın mali açıdan yönetilme biçimini protesto etmek amacıyla dün başladı. Kulenin işletmecisi SETE, internet sitesinde yaptığı açıklamada, anıta bugünde ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ifade etti.
GREV UZAYABİLİR
SETE, ziyaretçilere Eyfel'e gelmeden önce internet sitelerinden son durumu kontrol etmeleri ya da ziyaret tarihlerini ertelemelerini tavsiye etti. Bu açıklama grevin uzayabileceği şeklinde yorumlandı.
Fabrika kızları harekatı (FO) ve Genel Emek Konfederasyonu (CGT) tarafından yapılan açıklamada, Paris Belediyesi'ni "anıtın ve onu işleten şirketin ayakta kalmasını sağlamak için mali taleplerinde makul olmaya" davet etti.
PAZARLIĞI REDDETTİLER
CGT sendikasının temsilcisi Alexandre Leborgne, belediyenin "pazarlık yapmayı reddettiğini" açıkladı. Leborgne, yapılıcak oylama ile CGT ve FO sendikaları tarafından çağrısı yapılan grevin uzatılmasını onaylayacağını söyledi.
Eyfel Kulesi daha önce de kuleyi inşa eden Gustave Eiffel’in 100. ölüm yıldönümünde yine çalışanların grevi sebebiyle ziyaretçilere kapatılmıştı.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.