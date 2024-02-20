20 Şub 2024 - 19:42- Magazin G:

Gonca Vuslateri: 'Bebeğimin babası devlet memuru'

ABONE OL Google News Sayfamız

7 Aylık hamile olan oyuncu Gonca Vuslateri bebeğin babası hakkında açıklamalarda bulundu.

Gonca Vuslateri: 'Bebeğimin babası devlet memuru' mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Oyuncu Gonca Vuslateri geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı. Sevgilisinden 7 aylık hamile olan Vuslateri anne olmak için gün sayarken bebeğinin cinsiyeti de belli olmuştu.

Gonca Vuslateri’nin bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenilmişti. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olacağını şu sözlerle duyurmuştu:

"Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten... Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor. 'Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hala aynı fikirdeyim... Sadece gelene 'git' demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar.

"HİÇBİR ORTAK YANIMIZ YOK"

Geçtiğimiz gün bir programa katılan Vuslateri, şimdi ise sevgilisiyle ilgili konuştu. Bebeğinin babasının devlet memuru olduğunu söyleyen ünlü isim, "Levent ile birlikteliğimize başladığımızda başka sektörden biriyle olmanın huzurunu yaşamıştım. Devlet memuru, benim hayatımdan ve sektörümden çok uzakta bir yerde. Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o biraz kışkırtıcı. Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok" dedi.

KIZININ ADINI ASYA KOYACAK

'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini çok sevdiğini daha önce birçok kez dile getiren oyuncu, kızının adını Asya (yapımın başrol oyuncusu Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakterin ismi) koyacağını da açıkladı.

Kaynak: MYNET

# oyuncu, Bebek, Gonca Vuslateri, baba, ilgili, Sosyal, Son, Devlet, Anne

20 Şub 2024 - 19:42 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu mask
Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
Ünlü sanatçı sahnede dans ederken yere düştü mask
Ünlü sanatçı sahnede dans ederken yere düştü
Survivor'a ünlü futbolcu katılıyor! İşte dünyaca ünlü isim mask
Survivor'a ünlü futbolcu katılıyor! İşte dünyaca ünlü isim
Antalya'da muhteşem doğa olayı: O anları kameraya kaydettiler mask
Antalya'da muhteşem doğa olayı: O anları kameraya kaydettiler
Kardeşlerim'de şok ayrılık: Başrol oyuncusu da diziden ayrıldı mask
Kardeşlerim'de şok ayrılık: Başrol oyuncusu da diziden ayrıldı
Hande Sarıoğlu yeni işiyle herkesi şaşırttı mask
Hande Sarıoğlu yeni işiyle herkesi şaşırttı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber