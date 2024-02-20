Feci kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine otomobil çarptı

Konya'da, kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Sefer Adıgözel (47) yaşamını yitirirken, servisteki 2 işçi de yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi, Büyük Hizmet Caddesinde meydana geldi. Sefer Adıgözel yönetimindeki 42 PJ 766 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce trafik levhasına, ardından da kırmızı ışıkta bekleyen I.E. yönetimindeki 42 C 0226 plakalı işçi servisine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan işçi servisi de önündeki A.B. yönetimindeki 42 DPA 65 plakalı otomobile çarptı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, sürücülerden Sefer Adıgözel ile işçi servisindeki işçilerden H.K. ve S.E. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Adıgözel, hastaneye götürülmek için alındığı ambulansta sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Adıgözel'in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yaralı H.K. ve S.E. de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.