Hüsnü Şenlendirici AK Parti'den aday!

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Siyasi partiler, aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.
Belediye başkan adaylarını düzenlenen tanıtım toplantılarıyla kamuoyuna duyuran AK Parti'nin meclis üyeliği aday listeleri de netleşti.
İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, ilçesinde AK Parti tarafından 1. sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.