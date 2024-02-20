20 Şub 2024 - 19:30- Gündem G:

Hüsnü Şenlendirici AK Parti'den aday!

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Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin Bergama'da AK Parti meclis üyesi listesinde birinci sırada yer aldı.

Hüsnü Şenlendirici AK Parti'den aday! mask
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31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Siyasi partiler, aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

Belediye başkan adaylarını düzenlenen tanıtım toplantılarıyla kamuoyuna duyuran AK Parti'nin meclis üyeliği aday listeleri de netleşti.

İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, ilçesinde AK Parti tarafından 1. sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.

Kaynak: KARAR

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20 Şub 2024 - 19:30 - Gündem

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