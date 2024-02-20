- Magazin

Ünlü oyuncudan gündeme bomba gibi düşen seks itirafı: Kadıköy'de bir otoparkta...

ABONE OL Google News Sayfamız

Jet Sosyete dizisinde 'İlayda Çıkrıkçıoğlu' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Deniz Cengiz seks itirafıyla gündem oldu. Katıldığı podcast programında ara sokaktaki otoparkta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini anlattı.

Ünlü oyuncudan gündeme bomba gibi düşen seks itirafı: Kadıköy'de bir otoparkta... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Tuluğ Özlü'nün sunduğu Umarım Annem Dinlemez adlı podcast programına konuk olan Deniz Cengiz itirafıyla dinleyen herkesi şaşırttı. Özlü'nün 'Bir arkadaşına bile anlatamayacağın kötü bir seks hikayen var mı?' sorusuna verdiği cevapta oyuncu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Kadıköy'de ara sokaktaki bir otoparkta erkek arkadaşıyla ilişkiye girdiğini söyleyen ünlü oyuncu dinleyen herkesi de şoke etti. 

'DİZLERİ YARA OLDU'

Deniz Cengiz soruya verdiği yanıt şu şekilde:
''Kadıköy'de bir ara sokakta bir otoparktan birinin giriş kat balkonuna girip sevişmiştik ve çocuğun bütün dizleri yara olmuştu. En güzel yeri o. Bir de dizinin içerleri yara oldu o olayı halledene kadar. Sonra ertesi gün buluştuk. Annesi 'Ne oldu oğlum?' diye sormuş.''

Kaynak: Haber Merkezi

# sonra, var, Sosyal

20 Şub 2024 - 19:12 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Ünlü sanatçı sahnede dans ederken yere düştü mask
Ünlü sanatçı sahnede dans ederken yere düştü
Survivor'a ünlü futbolcu katılıyor! İşte dünyaca ünlü isim mask
Survivor'a ünlü futbolcu katılıyor! İşte dünyaca ünlü isim
Antalya'da muhteşem doğa olayı: O anları kameraya kaydettiler mask
Antalya'da muhteşem doğa olayı: O anları kameraya kaydettiler
Kardeşlerim'de şok ayrılık: Başrol oyuncusu da diziden ayrıldı mask
Kardeşlerim'de şok ayrılık: Başrol oyuncusu da diziden ayrıldı
Hande Sarıoğlu yeni işiyle herkesi şaşırttı mask
Hande Sarıoğlu yeni işiyle herkesi şaşırttı
Oyuncu Wilma Elles'in nafaka krizi büyüyor mask
Oyuncu Wilma Elles'in nafaka krizi büyüyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber