Ünlü oyuncudan gündeme bomba gibi düşen seks itirafı: Kadıköy'de bir otoparkta...

Tuluğ Özlü'nün sunduğu Umarım Annem Dinlemez adlı podcast programına konuk olan Deniz Cengiz itirafıyla dinleyen herkesi şaşırttı. Özlü'nün 'Bir arkadaşına bile anlatamayacağın kötü bir seks hikayen var mı?' sorusuna verdiği cevapta oyuncu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Kadıköy'de ara sokaktaki bir otoparkta erkek arkadaşıyla ilişkiye girdiğini söyleyen ünlü oyuncu dinleyen herkesi de şoke etti.

'DİZLERİ YARA OLDU'

Deniz Cengiz soruya verdiği yanıt şu şekilde:

''Kadıköy'de bir ara sokakta bir otoparktan birinin giriş kat balkonuna girip sevişmiştik ve çocuğun bütün dizleri yara olmuştu. En güzel yeri o. Bir de dizinin içerleri yara oldu o olayı halledene kadar. Sonra ertesi gün buluştuk. Annesi 'Ne oldu oğlum?' diye sormuş.''

Kaynak: Haber Merkezi