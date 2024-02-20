20 Şub 2024 - 18:40- Asayiş G:

Tepkiler ve toplanan imzalar sonuç verdi, Eros'u öldüren Keloğlan yeniden yargılanacak

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İstanbul Küçükçekmece'de Eros adlı kedinin İbrahim Keloğlan tarafından öldürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, avukatların ve savcıların iyi hal indirimine yönelik itirazlarını kabul etti. Keloğlan yeniden yargılanacak.

Tepkiler ve toplanan imzalar sonuç verdi, Eros'u öldüren Keloğlan yeniden yargılanacak mask
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karar üst mahkeme tarafından kaldırıldı.

Küçükçekmece'deki bir sitede 1 Ocak’ta meydana gelen olayda, İbrahim Keloğlan, Eros isimli kediyi dakikalarca döverek ölmesine neden olmuştu. Sanık Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Verilen ceza iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya düşürülüp hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Verilen karara İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukat Hafize Hilal Koçak itiraz etmişti.

YENİDEN YARGILANACAK

Sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi, cezadan muaf tutulması sonucunu doğurabileceği belirtildi. Kararda “Ulaşılan bu sonucun bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörü ile yaklaşıldığı izlenimi uyandıracağı ve bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerini de zedeleyeceği açıktır” diye belirtildi.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağından usul ve yasaya aykırı görülerek itirazın kabulüne karar verildi. Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına hükmetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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20 Şub 2024 - 18:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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