'Demokrat Parti Alanya' hangi adayı destekleyeceğini açıkladı

DEMOKRAT Parti Alanya İlçe Teşkilatı, adaylarını son anda çekerek eski başkanları Adem Murat Yücel'i destekleme kararı aldı.

İlçe Başkanı Hilmi Lök yaptığı açıklamada "Adayımız ve listemiz hazırdı ancak Sayın Yücel ve partimizin üst organları arasında geçmişten gelen bir bağ var. Bu vesileyle adayımızı çekerek Sn. Adem Murat Yücel'i destekleme kararı aldık" dedi. (Mazlume GÖKTAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi