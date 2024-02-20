Antalyaspor için flaş iddia! Sınır dışı edilen İsrailli futbolcusunu geri çağırdı

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonspor karşılaşmasında Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başlangıç tarihi olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızını göstermesi sonrası kadro dışı bırakılmıştı. İsrail'e dönen futbolcuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

JEHEZKEL, ANTALYASPOR'DAN ŞİKAYETÇİ

İsrail basınından Sport5'in haberine göre, Jehezkel ödemelerini alamadığı ve kulüpte haksız şekilde kadro dışı bırakıldığını belirterek FIFA'ya şikayetçi oldu. Jehezkel'in Akdeniz ekibinden tazminat olarak 1 milyon 260 bin euro talep ettiği de öne sürüldü.

ANTALYASPOR'UN GERİ ÇAĞIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Haberde, olayın FIFA'ya taşınması sonrası Antalyaspor'dan Sagiv Jehezkel'e çağrı geldiği iddia edildi. İddiaya göre Antalyaspor, PFDK tarafından 8 maçlık cezası sona eren Jehezkel'in Türkiye'ye geri dönerek takımla antrenmanlara çıkmasını talep ediyor.

Kaynak: NTV Spor