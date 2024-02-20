Alanya Yeniden Refah Partisi'nde Recep Tayyip Erdoğan sürprizi

YENİDEN Refah Partisi, Alanya Belediye Meclisi Üyesi aday listesinin 10. sırasında yer alan 'Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce Yeniden Refah Partisi Tosmur Mahalle Başkanlığı yaptığı bildirildi. 25 yaşındaki Erdoğan’ın öğrenci olduğu, tarım ve hayvancılıkla ilgilendiği öğrenildi.
Alanya Belediye Başkan Adayı olarak Avukat Enes Nergiz'i açıklayan Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Teşkilatı'nın meclis üyesi adayı listesinde şu isimler yer aldı:
1. Burhan DÜNDAR
2. Ali ÇITAK
3. Sabir ÇETİN
4. Bilal DOĞAN
5. Ahmet CEBECİ
6. Deniz BOZ
7. Ahmet ÖZSOY
8. Hasan LÖK
9. Enes GÖRGÜLÜ
10. Recep Tayyip ERDOĞAN
11. Kürşat YİĞİT
12. Erkan ATEŞ
13. Mahmut ERDEN
14. Hasan YILMAZ
15. İbrahim ERKEN
16. İbrahim YANIKLAR
17. Kerim ÇAPUN
18. Nesrullah ASLAN
19. Osman ÖNAL
20. Ramazan AKÇA
21. Muhammed Said NERGİZ
22. Ali ŞENSOY
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.