Alanya Yeniden Refah Partisi'nde Recep Tayyip Erdoğan sürprizi

YENİDEN Refah Partisi, Alanya Belediye Meclisi Üyesi aday listesinin 10. sırasında yer alan 'Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce Yeniden Refah Partisi Tosmur Mahalle Başkanlığı yaptığı bildirildi. 25 yaşındaki Erdoğan’ın öğrenci olduğu, tarım ve hayvancılıkla ilgilendiği öğrenildi.

Alanya Belediye Başkan Adayı olarak Avukat Enes Nergiz'i açıklayan Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Teşkilatı'nın meclis üyesi adayı listesinde şu isimler yer aldı:

1. Burhan DÜNDAR

2. ⁠Ali ÇITAK

3. ⁠Sabir ÇETİN

4. ⁠Bilal DOĞAN

5. ⁠Ahmet CEBECİ

6. ⁠Deniz BOZ

7. ⁠Ahmet ÖZSOY

8. ⁠Hasan LÖK

9. ⁠Enes GÖRGÜLÜ

10. ⁠Recep Tayyip ERDOĞAN

11. Kürşat YİĞİT

12. ⁠Erkan ATEŞ

13. ⁠Mahmut ERDEN

14. ⁠Hasan YILMAZ

15. ⁠İbrahim ERKEN

16. ⁠İbrahim YANIKLAR

17. ⁠Kerim ÇAPUN

18. ⁠Nesrullah ASLAN

19. ⁠Osman ÖNAL

20. ⁠Ramazan AKÇA

21. ⁠⁠Muhammed Said NERGİZ

22. ⁠Ali ŞENSOY

Kaynak: Haber Merkezi