Anderson Talisca Süper Lig'e mi dönüyor? Yeni adresini duyurdular...

Bir dönem Beşiktaş formasıyla harikalar yaratan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Brezilya basınında çıkan haberlere göre Anderson Talisca, yeniden Süper Lig'e dönecek.
Süper Lig'de 2016/17 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Talisca, şimdilerde Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyiyor.
Her transfer sezonunda adı Süper Lig takımları ile anılan Anderson Talisca'nın yeniden Türkiye'de forma giyeceği iddiası gündeme oturdu.
Kariyerine Al-Nassr'da devam eden Talisca'nın sezon sonunda Suudi Arabistan'dan ayrılması bekleniyor.
Brezilya basınında çıkan haberlere göre ise Talisca'nın Süper Lig'e geri dönme ihtimali bir hayli yüksek.
Talisca'nın Suudi Arabistan'dan ayrılması durumunda eski takımı Beşiktaş ile görüşeceği belirtildi.
Ortaya atılan bu iddialar Beşiktaşlı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
Anderson Talisca'nın yeniden Süper Lig'de Beşiktaş forması giyip giymeyeceği sezon sonunda belli olacak.
Kaynak: Ensonhaber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.