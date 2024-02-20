MHP Alanya'da sürpriz isim

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nden Yüksek Mimar Ayşe Yakar Anılgan, MHP kontenjanından Cumhur İttifakı Alanya Belediye Meclisi listesine 5. sıradan girdi.

Eczacı Erdem Anılgan’ın eşi olan Ayşe Yakar Anılgan, 1990 yılında Alanya’da doğdu. Sugözü Cemal Coşkun İlköğretim Okulu’ndan sonra Alanya Lisesi’ni bitirdi. Beykent Üniversitesi Mimarlık bölümünden onur belgesi alarak mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini dünyanın en iyi yedinci mimarlık okulu olarak listelenen, Politecnico Di Milano Üniversitesi’nde Architectural Design (Mimari Tasarım) alanında tamamladı. Mezuniyetinden sonra aynı üniversitede bulunan, mimarlık ve kentsel çalışmalar ofisi Labsimurb'de sürdürülebilir kampüs projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda görev aldı. Kurucu ortağı olduğu Noi Design Grubu ile birlikte tasarladığı ürünlerini Salone

Del Mobile, Milano Tasarım Haftası'nda stant açarak sergiledi. Daha sonra Studio Minerbi Mimarlık Ofisi'nde çalışmaya başladı ve önemli restorasyon projelerine teknik çizimler yaparak katkı sağladı. 2019 yılında Türkiye’ye döndü ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Mimari Tasarım alanında doktora programına başladı. Ders dönemini başarı ile tamamladıktan sonra Alanya’ya yerleşti. Günümüzde kurucu ortağı olduğu Alanya Ata Yapı denetim şirketinde yüksek mimar olarak çalışmalarına devam ediyor. İyi derecede İngilizce biliyor. (Mazlume GÖKTAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi