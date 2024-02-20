20 Şub 2024 - 17:53- Gündem G:

Alanya'da deprem meydana geldi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Alanya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

20 Şub 2024 - 17:53 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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