DSÖ'den flaş yeni salgın açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgını sırasında yaşanan pek çok sorunun hala devam ettiğini belirtti ve dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını kaydetti.

'HER ŞEY OLABİLİR'

Ghebreyesus, aşı ve ilaç gibi salgınla mücadelede kullanılan araçların ve önemli bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmak için tüm ülkeleri pandemi anlaşmasını imzalamaya çağırdı. "Gördüğümüz kadarıyla, sistemimizde boşluklar var. Bir şey olursa, hazırlıklı olmadığımız için her şey olabilir. Ama biz buna anında müdahale edebilir ve böylece hasarı en aza indirebiliriz." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi