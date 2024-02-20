- Dünya

DSÖ'den flaş yeni salgın açıklaması

ABONE OL Google News Sayfamız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni salgına karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.

DSÖ'den flaş yeni salgın açıklaması mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgını sırasında yaşanan pek çok sorunun hala devam ettiğini belirtti ve dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını kaydetti.

'HER ŞEY OLABİLİR'

Ghebreyesus, aşı ve ilaç gibi salgınla mücadelede kullanılan araçların ve önemli bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmak için tüm ülkeleri pandemi anlaşmasını imzalamaya çağırdı. "Gördüğümüz kadarıyla, sistemimizde boşluklar var. Bir şey olursa, hazırlıklı olmadığımız için her şey olabilir. Ama biz buna anında müdahale edebilir ve böylece hasarı en aza indirebiliriz." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# var, devam, sağlık

20 Şub 2024 - 17:48 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Uçak seks skandalı! Ünlü isimle yakalanan görevli kovuldu mask
Uçak seks skandalı! Ünlü isimle yakalanan görevli kovuldu
Avustralya'dan Türkiye'ye 'Sakın gitmeyin' uyarısı mask
Avustralya'dan Türkiye'ye 'Sakın gitmeyin' uyarısı
Ukrayna'dan flaş karar! Askerler geri çekiliyor... mask
Ukrayna'dan flaş karar! Askerler geri çekiliyor...
Biden'den Putin'e şok suçlama! mask
Biden'den Putin'e şok suçlama!
12 madenci hayatını kaybetti; 16 kişiyi kaçırdılar mask
12 madenci hayatını kaybetti; 16 kişiyi kaçırdılar
Babasının spermi ile karısını hamile bıraktı: Akıl almaz olay mask
Babasının spermi ile karısını hamile bıraktı: Akıl almaz olay
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber