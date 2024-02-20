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Trabzonspor'da Thomas Meunier fırtınası!

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Borussia Dortmund’tan kadroya katılan ve Fırtına’nın ara dönemdeki tek transferi olan Belçikalı sağ bek, performansıyla parmak ısırtıyor. Özellikle adrese teslim yaptığı ortalarla hücum hattını besleyen Meunier, Abdullah Avcı’nın da savunmadaki yeni lideri oldu.

Trabzonspor'da Thomas Meunier fırtınası! mask
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Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği’ni eledikten sonra ligde de Hatayspor ve Pendikspor’u 2-0’lık skorlarla mağlup eden Trabzonspor’da, 3 maçlık galibiyet serisinde özellikle bir isim ön plana çıktı; Thomas Meunier... Bordo-Mavililer’in ara dönemdeki tek transferi olan 32 yaşındaki Belçikalı sağ bek, takıma katılır katılmaz kalitesini gösterdi.

Yine skora katkı sağladı

Kupadaki Gençlerbirliği mücadelesinin ikinci yarısında oyuna giren ve ilk kez formayı giyen Meunier, Eren Elmalı’nın kritik golünde adrese teslim ortayla asisti yaptı. 

Sonrasında Hatayspor maçında 11’de olan yıldız futbolcu, Trezeguet’ye aynı şekilde gol attırdı. Meunier, Pendikspor deplasmanında ise kendi yarattığı pozisyonda yaklaşık 60 metrelik koşusu sonrası şık bir ortayla Enis Destan’ı topla buluşturdu ve yine skora katkı sağladı.

Avcı’dan ekstra görev...

Trabzonspor’daki ilk 3 maçında 3 asist yapan Meunier, lider özellikleriyle de fark yarattı. Maç içinde takım arkadaşlarını sürekli motive eden, zaman zaman da uyarılarda bulunan Belçikalı futbolcunun performansından Abdullah Avcı da çok memnun. Meunier’e özellikle takım savunmasıyla ilgili ekstra sorumluluk veren Fırtına’nın hocası, oyuncunun transfer sürecinde de kilit rol oynamıştı.

Kaynak: Fanatik

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20 Şub 2024 - 17:43 - Spor

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