Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Yıldız oyuncu geri döndü

Fenerbahçeli taraftarların dört gözle beklediği müjdeli haber sonunda geldi... Trendyol Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Kadıköy'de oynanan Samsunspor maçında sakatlanan ve maçın 87. dakikasında yerini Rade Krunic'e bırakan Fred geri döndü. Sarı-lacivertli kulüp, eski adıyla Twitter olan resmî X hesabından müjdeli haberi duyurdu.

'HELE BAKIN KİM GELMİŞ'

Fenerbahçe'den öğle saatlerinde yapılan paylaşımda Fred'in fotoğrafı kullanıldı. Brezilyalı orta sahanın takımla birlikte antrenmana döndüğünün vurgulandığı paylaşım, 'Hele bakın kim gelmiş' sözleriyle yapıldı. Fenerbahçeli taraftarlar bu paylaşımın ardından büyük bir sevinç yaşadı.

MR'I TEMİZ ÇIKTI

Samsunspor maçında sakatlanan Brezilyalı orta sahanın sağ bacak uyluk ön belgesindeki tendonda yırtık tespit edildiği duyurulmuştu. 21 Ocak'tan beri sahalardan uzak kalan Fred, MR'a girdi. MR sonuçlarının ise temiz çıktığı bildirildi. Kas yırtığı tamamen iyileşen deneyimli oyuncu, bugünden itibaren takımla çalışmalara başladı. Yıldız futbolcu ilerleyen günlerde kontrollü bir şekilde risk almadan takıma dahil edilecek. Teknik Direktör İsmail Kartal, Fred’in cumartesi günü Kasımpaşa ile oynanacak lig maçında kadroda olup olmayacağına, hafta boyunca idmanlardaki kondisyon durumuna göre karar verecek.

FRED VARSA HUZUR VAR

Fenerbahçe, Fred'in forma giydiği karşılaşmalardaki iyi performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli takım, Brezilyalı defansif orta saha oyuncusunun forma giydiği 21 resmî maçta 20 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Fred’in görev yapmadığı 15 karşılaşmada ise 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi geldi.

ÖNCE PAS, SONRA ÇİFT KALE

Sarı-lacivertli takım, Trendyol Süper Lig 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptılar. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: Fanatik