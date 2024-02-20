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Muslera Avrupa'ya damga vurdu! En iyi ilk üçte

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Galatasaray Avrupa yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ederken Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veriyor. Sarı-kırmızılılarda Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor.

Muslera Avrupa'ya damga vurdu! En iyi ilk üçte mask
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Galatasaray, Fernando Muslera'nın başarılı performansının da büyük etkisiyle Süper Lig ve Avrupa'da şampiyonluk kovalarken Uruguaylı eldiven kariyer sezonunu yaşıyor.

MUSLERA FIRTINASI

Galatasaray'daki 13. sezonunu yaşayan Muslera, kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Süper Lig'de çıktığı 25 karşılaşmada yediği 14 golle maç başına 0,56 ortalama yakalayan tecrübeli eldiven, geçmiş sezonlara göre en iyi performansını sergiledi. Sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yaşadığı ilk sezonunda (2011-12) kalesinde maç başına 0,7 gol gören Muslera, bu ortalamayı geride bırakmayı başardı. Muslera'nın maç başına yediği gol ortalamaları; 2019-20 sezonunda 0,73, 2022-23 sezonunda 0,79, 2013-14 sezonunda ise 0,86 oldu.

AVRUPA'DA İLK 3 KALECİ ARASINDA

Muslera, bu sezon Avrupa'nın önde gelen liglerinde maç başına en az gol yiyen kaleciler arasında ilk 3'e girdi. Uruguaylı file bekçisi, yerel liginde en az 20 maça çıkan kaleciler hesaba katıldığında Hollanda ekibi PSV'den Arjantinli Walter Benitez ve İtalya'nın Inter takımından İsviçreli Yann Sommer ile ilk 3'te yer aldı. Kalesinde 10 gol gören Benitez 0,45, 12 gol yiyen Sommer 0,5 ve 14 gole engel olamayan Muslera 0,56 maç başı ortalama tutturdu.

Kaynak: Fanatik

# Muslera, Galatasaray, süper lig, Avrupa, kaleci, Gelen, Yer, 2022

20 Şub 2024 - 17:14 - Spor

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