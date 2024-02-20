Son dakika! CHP'de yeni kriz: Adaylık çekildiği iddia edildi

İzmit Belediye Başkanı ve belediye başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet'in adaylıktan çekildiği iddia edildi. tv100 yorumcusu Barış Yarkadaş, Kaplan'ın, Belediye Meclis Üyeleri listeleri nedeniyle yaşanan tartışma nedeniyle adaylıktan çekildiğini söyledi.
VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR
Hürriyet’in adaylıktan çekilme konusunda rest çekmesi Ankara ve İzmit’i karıştırdı. Kendisine yakın CHP’liler, Fatma Kaplan Hürriyet’i adaylıktan çekilme kararından vazgeçirmeye çalışıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.