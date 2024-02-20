- Siyaset

Son dakika! CHP'de yeni kriz: Adaylık çekildiği iddia edildi

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CHP'de yeni kriz ortaya çıktı. İzmit Belediye Başkanı ve belediye başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet'in adaylıktan çekildiğine dair ortaya iddia atıldı.

Son dakika! CHP'de yeni kriz: Adaylık çekildiği iddia edildi mask
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İzmit Belediye Başkanı ve belediye başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet'in adaylıktan çekildiği iddia edildi. tv100 yorumcusu Barış Yarkadaş, Kaplan'ın, Belediye Meclis Üyeleri listeleri nedeniyle yaşanan tartışma nedeniyle adaylıktan çekildiğini söyledi.

VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Hürriyet’in adaylıktan çekilme konusunda rest çekmesi  Ankara ve İzmit’i karıştırdı. Kendisine yakın CHP’liler, Fatma Kaplan Hürriyet’i adaylıktan çekilme kararından vazgeçirmeye çalışıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# başkan, Belediye, meclis, CHP, ankara

20 Şub 2024 - 17:15 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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