20 Şub 2024 - 17:09- Siyaset G:

Güney sürprizi! İşte Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Meclisi listesi

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Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel'in olduğu Cumhur İtiifakı Alanya Belediye Meclisi listesi belli oldu. İşte o liste...

Güney sürprizi! İşte Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Meclisi listesi mask
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CUMHUR İttifakı listesinin birinci sırasında Hüseyin Güney yer aldı. Yaklaşık 7 yıl AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı yapan, Türel döneminde Antalya BŞB Alanya Koordinatörü olarak görev yapan Güney'in siyasete uzun bir aradan sonra MHP kontenjanından dönüşü dikkat çekti. Cumhur'un kadın adayı 5. sırada yer aldı.

1 Hüseyin GÜNEY - MHP
2 Alaaddin IŞIK - AK PARTİ
3 Ali ŞAHİN - MHP
4 Alper BİRER - AK PARTİ
5 Ayşe YAKAR ANILGAN - MHP
6 Kenan ERSOY - AK PARTİ
7 Abdullah ÖZTÜRK - MHP
8 Muammer ÖZBUDAK - AK PARTİ
9 Kayhan BALTA - MHP
10 Meliha ARAS ERDOĞAN - AK PARTİ
11 İbrahim GÖRGÜLÜ - MHP
12 Erkan CEBECİ - AK PARTİ
13 Emine ŞEKER BAYIRLI - MHP
14 Baran DEMİRAL- AK PARTİ
15 Mustafa TUNA - MHP
16 Orhan MARAŞLIOĞLU - AK PARTİ
17 Mehmet Ali ATALAYOĞLU - MHP
18 Yücel TURAN - MHP
19 Mehmet Özal GÖKÇE - AK PARTİ
20 Mehmet BABAOĞLU - MHP
21 Ayşe ARABALIOĞLU - AK PARTİ
22 Mustafa DEMİREL - MHP
23 Hüseyin UYAR - AK PARTİ
24 Ali AVARA - MHP
25 İlhan KARATAŞ - AK PARTİ
26 Muzaffer ŞENOL - MHP
27 Emrah ÜNAL - AK PARTİ
28 Emine ŞAHİN - MHP
29 Mehmet DERELİ - AK PARTİ
30 Muhammet Şamil NERGİZ - MHP
31 Zülfiye KÜLTÜR - AK PARTİ
32 Metehan TAŞDEMİR - MHP
33 Hüseyin ÇEKİÇ - AK PARTİ

KONTENJAN

1 Fevzi ALAETTİNOĞLU - MHP
2 Tunahan KASAPOĞLU - MHP
3 Nuri TOKUŞ - MHP
4 Ali ORKAN - MHP

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20 Şub 2024 - 17:09 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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