20 Şub 2024 - 17:09- Siyaset

Güney sürprizi! İşte Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Meclisi listesi

Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel'in olduğu Cumhur İtiifakı Alanya Belediye Meclisi listesi belli oldu. İşte o liste...