20 Şub 2024 - 17:04- Gündem G:

Afyonkarahisar'da deprem!

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Afyonkarahisar'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20 Şub 2024 - 17:04 - Gündem

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