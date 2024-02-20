Afyonkarahisar'da deprem!

AFAD 16:33'de 3,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ana üssünün Çobanlar mevkii olduğunu duyurdu. Depremin derinliğinin 15.19 km olduğu belirtildi. Depremde yıkılan bina, ölen ya da yaralanan olmazken bölge haklı büyük panik yaşadı.

Kaynak: AFAD