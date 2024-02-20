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Sparta Prag - Galatasaray maçına İngiliz hakem

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a konuk olacağı maçın hakemi belli oldu.

Sparta Prag - Galatasaray maçına İngiliz hakem mask
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 22 Şubat Perşembe günü oynanacak Sparta Prag-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılıların Çekya ekibiyle deplasmanda oynayacağı mücadelede Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Gary Beswick ve Adam Nunn gerçekleştirecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise John Brooks olacak.

Kaynak: NTV Spor

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20 Şub 2024 - 16:56 - Spor

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