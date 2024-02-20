20 Şub 2024 - 17:00- Siyaset

İşte İYİ Parti Alanya Belediye Meclisi listesi

ALANYA Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in olduğu İYİ Parti Alanya Belediye Meclisi listesi belli oldu. İşte o liste