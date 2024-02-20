20 Şub 2024 - 17:00- Siyaset G:

İşte İYİ Parti Alanya Belediye Meclisi listesi

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ALANYA Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in olduğu İYİ Parti Alanya Belediye Meclisi listesi belli oldu. İşte o liste

İşte İYİ Parti Alanya Belediye Meclisi listesi mask
İşte İYİ Parti Alanya Belediye Meclisi listesi
İşte İYİ Parti Alanya Belediye Meclisi listesi
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Abdullah Sönmez
Ali Kamburoğlu
Serdar Sönmez
Velittin Yenialp
Nazmi Yüksel
Ali Uğur
Garip Uçak
Ali Sönme
Fatma Taşpınar
Necati Topal
Alper Kan
Mustafa Arınç
Muhterem Şimşek
Mehmet Karagöz
Ejder Bilgen
Hamza Sönmez
Musa Yaman
Celal Zafer
Müzeyyen Gökcen Nazifoğlu Çatal
Hüseyin Sertgöz
Hüseyin Şenli
Uğur Uysal
Hilmi Parlayüksel
Veysel Şimşek
Fatma Bozkurt
Yakup Koca
Metehan Sandal
Orhan Kasmuş
Saffet Tez
Nevzat Şen
Barış Şimşek
Emine Soykan
Kemal Sertgöz

KONTENJAN

Cafer Uyar
Murat Can
Raşit Sadullahoğlu
Tevfik Hacıhamdioğlu

İşte İYİ Parti Alanya Belediye Meclisi listesi
İşte İYİ Parti Alanya Belediye Meclisi listesi

20 Şub 2024 - 17:00 - Siyaset

Mahreç  Ramazan Özdemir

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