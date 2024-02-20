20 Şub 2024 - 16:52- Siyaset G:

En çok kadın aday! İşte Zafer Partisi Alanya Belediye Meclisi Aday listesi

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Zafer Partisi'nin Alanya Belediye Meclis Üyesi listesi belli oldu. İşte o liste...

En çok kadın aday! İşte Zafer Partisi Alanya Belediye Meclisi Aday listesi mask
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ZAFER Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner'in Alanya Belediye Meclisi listesinde 4 kontenjanla birlikte 26 isim yer aldı. Bu 26 isimden 12'sinin kadın oluşu dikkat çekti.

İşte o liste:

Eşref Sevimlier
Mehmet Çetin
Ferhat Büyükkalkan
Sibel Güven
Ümit Varol
Ayla Kandermir
Müzeyyen Turgut
Bedia Karaca
Sinan Yalçın
Muhammet Er
Dilşat Özyiğit
Caner Sever
Ayşegül Yalınay
Bilal Er
Bülent Kılıçdoğan
Hami Yüksel
Savaş Kozak
Beyza Yüksel
Zeynep Eray
Leyla Hocaoğlu
Nesrin Yalçın
Defne Altıntas
Kontenjan:

Kerim Bulut
Duygu Gürleyen
Özgür Kaşlı
Yavuz Selim Esenlik

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20 Şub 2024 - 16:52 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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