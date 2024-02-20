En çok kadın aday! İşte Zafer Partisi Alanya Belediye Meclisi Aday listesi

ZAFER Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner'in Alanya Belediye Meclisi listesinde 4 kontenjanla birlikte 26 isim yer aldı. Bu 26 isimden 12'sinin kadın oluşu dikkat çekti.
İşte o liste:
Eşref Sevimlier
Mehmet Çetin
Ferhat Büyükkalkan
Sibel Güven
Ümit Varol
Ayla Kandermir
Müzeyyen Turgut
Bedia Karaca
Sinan Yalçın
Muhammet Er
Dilşat Özyiğit
Caner Sever
Ayşegül Yalınay
Bilal Er
Bülent Kılıçdoğan
Hami Yüksel
Savaş Kozak
Beyza Yüksel
Zeynep Eray
Leyla Hocaoğlu
Nesrin Yalçın
Defne Altıntas
Kontenjan:
Kerim Bulut
Duygu Gürleyen
Özgür Kaşlı
Yavuz Selim Esenlik
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.