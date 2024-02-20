Canlı yayında birbirlerine girdiler

Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik kadınların aşktaki davranışlarından bahsederken tartışmaya başladı.
SARIOĞLU'NU SİNİRLENDİREN YORUM
Ebru Gündeş'in evleneceği iddiası üzerine konuşan sunucularından Yağmur Çevik, "Erkek aşkı kadında bulur, kadın aşkı aşkta bulur" dedi. Hande Sarıoğlu bu yorumuna karşılık olarak "O sensin" diyerek karşılık verdi. Çevik'in sözlerine çok sinirlenen Sarıoğlu, "Bana böyle ithamlarda bulunamazsın! Benim parayla marayla işim olmaz nereden biliyorsun öyle olduğunu?" cevabını verdi. Programın diğer sunucusu Arto ise partnerlerini sakinleştirmek yerine "Ay beter olun canıma değsin" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.