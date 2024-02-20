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Canlı yayında birbirlerine girdiler

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Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik birbirine girdi. Partnerleri Arto ise ikisini sakinleştirmek yerine "Oh beter olun" dedi.

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Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucuları Hande Sarıoğlu ve  Yağmur Çevik kadınların aşktaki davranışlarından bahsederken tartışmaya başladı.

SARIOĞLU'NU SİNİRLENDİREN YORUM

Ebru Gündeş'in evleneceği iddiası üzerine konuşan sunucularından Yağmur Çevik, "Erkek aşkı kadında bulur, kadın aşkı aşkta bulur" dedi. Hande Sarıoğlu bu yorumuna karşılık olarak "O sensin" diyerek karşılık verdi. Çevik'in sözlerine çok sinirlenen Sarıoğlu, "Bana böyle ithamlarda bulunamazsın! Benim parayla marayla işim olmaz nereden biliyorsun öyle olduğunu?" cevabını verdi. Programın diğer sunucusu Arto ise partnerlerini sakinleştirmek yerine "Ay beter olun canıma değsin" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kadın, yağmur

20 Şub 2024 - 16:53 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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