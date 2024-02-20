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Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu

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Ünlü şarkıcı Hilal Özdemir, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı oldu.

Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu mask
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Ünlü türkücü Hilal Özdemir İstanbul'da Kadıköy Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıkladı.  31 Mart'ta muhtar seçilirse 17 bin 2 TL maaş alacak. Sosyal medya hesabından vatandaşlara açıklamalarda bulunan şarkıcı şunları söyledi:


'CUMHURİYET KADINI OLARAK ADAYIM'

"Saygıdeğer Suadiye mahallesi sakinleri. Sizler, beni 30 yıldır sanatçı kimliğimle Hilal Özdemir olarak tanıdınız. Uzun yıllar TRT ve özel televizyon kanallarından evlerinize misafir ettiniz. Şimdi ise güzel mahallemize vizyon sahibi tam bir Cumhuriyet kadını olarak muhtar adayıyım. Profesyonel iş hayatım sırasında sosyal sorumluluk projelerinin hep içinde oldum, bu projeler nezdinde ve sanat hayatımda bir çok ödüller aldım.

'ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIMA SÖZ VERİYORUM'

Halen Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Anadolu yakası resmi temsilcisi olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktayım. 8 yıldır kişisel gelişim alanında kozmik şifa, accesbars, eft, nlp, metatron, nefes, regresyon, kişisel koçluk, reiki, kuantum, astroloji, psikoloji gibi eğitimlerimi de tamamlayıp bu bağlamda da insanlara şifa alanında destek olmaya şifa vermeye devam ediyorum. Tam bir doğa aşığı hayvansever ve hayvan dostuyum. Sanatçı ruhum, dinamik yapım ve mahallemin değerlerini ileriye taşımak arzusu ile muhtarlık görevine siz Suadiye sakinlerimiz ve 40 yıl boyunca babadan devraldığı muhtarlık görevini en iyi şekilde yapan sevgili Emel Perk Afacan'ın da desteğiyle muhtarlık görevine talip oldum. Tüm mahalle sakinlerinin eşit koşullarda hizmet almasını mahallemizin güvenilir, sakin ve huzurlu yaşama kavuşması için elimden gelenin en iyisini yapmaya söz vererek sizlerin de desteğiyle hizmete talibim."

Kaynak: Haber Merkezi

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20 Şub 2024 - 16:46 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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