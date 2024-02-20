20 Şub 2024 - 16:45- Gündem G:

Skandal hırsızlık! Mezarlığın kapısını çalmaya çalıştılar

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Tokat'ta 3 kişi tarafından mezarlığın 2 demir kapısı çalınmaya çalışıldı.

Skandal hırsızlık! Mezarlığın kapısını çalmaya çalıştılar mask
Skandal hırsızlık! Mezarlığın kapısını çalmaya çalıştılar
Skandal hırsızlık! Mezarlığın kapısını çalmaya çalıştılar
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde mezarlığın 2 demir kapısı, 3 kişi tarafından yerinden sökülüp taşınmaya başladı. Şüpheliler olay yerine gelenleri görünce kapıları bırakıp kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Şehir Mezarlığı'nın A Kapısı'nda yaşandı. 3 kişi, mezarlığın 2 metal kapısını yerinden söküp taşımaya başladı. Bu sırada mezarlığın karşısındaki evin önüne gelen motosikleti gören 3 kişi, kapıları bırakıp evin önündeki garaja saklandı. Motosiklettekilerin eve geldiğini anlayan 3 kişi söktükleri kapıları olay yerinde bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, 3 kişinin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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20 Şub 2024 - 16:45 - Gündem

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