Skandal hırsızlık! Mezarlığın kapısını çalmaya çalıştılar

Tokat’ın Erbaa ilçesinde mezarlığın 2 demir kapısı, 3 kişi tarafından yerinden sökülüp taşınmaya başladı. Şüpheliler olay yerine gelenleri görünce kapıları bırakıp kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Şehir Mezarlığı'nın A Kapısı'nda yaşandı. 3 kişi, mezarlığın 2 metal kapısını yerinden söküp taşımaya başladı. Bu sırada mezarlığın karşısındaki evin önüne gelen motosikleti gören 3 kişi, kapıları bırakıp evin önündeki garaja saklandı. Motosiklettekilerin eve geldiğini anlayan 3 kişi söktükleri kapıları olay yerinde bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, 3 kişinin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA