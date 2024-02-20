Yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş'tan ilk açıklama!

CHP'den yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Savaş, "Hizmet için yola çıkanlar asla yorulmazlar" dedi.

Savaş'ın açıklamaları şöyle:

"İnsanlar için en önemli duygu sevgidir. Bundan daha önemli bir şey vardır ki o da sevildiğini hissetmektir. Sizi seviyorum ama sizin beni ne kadar sevdiğinizi son 2 günde öğrendim. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz yolların, sarp, ince ve çok uzun olduğunu bilmiyorduk. Yollar zorlu, yollar çetrefilli.

15 yıldır Hatay'da emanet bana teslim. Şimdi emaneti kime teslim edersiniz? Sizin için en önemli kim, aileniz... Bunu güvenilir birine teslim edersiniz. Bu güven de parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bu güven sizin hayattaki duruşunuzdur. Güven her şeyin başı. Bana güvenebilirsiniz.

Bu benim eserim değil, hepimizin eseri. Hatay bizim canımız. Samandağ, Defne, Altınözü bizim canımız. Bir gerçek var ki bedenimiz Türkiye. Atamız bize emanet etti. Biz hükümeti yanımızda görmek ister miydik? Sayın Cumhurbaşkanı, Gazi Mustafa Kemal'in koltuğunda olan cumhurbaşkanı yanımıza geç kaldıklarını ilan etti ve özür diledi. Hatay yalnız kalmasın diye biz beraber yürümeye devam edeceğiz. Hatay mücadelecidir."

NE OLMUŞTU?

CHP, yerel seçimler için Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ı aday göstermişti. Savaş, 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan Hatay'daki ihmalleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olurken depremin yıldönümünde de Hataylılar tarafından protesto edilmişti. Savaş'ın adaylıktan alınabileceği iddiaları gündeme gelirken CHP, gece yarısı yaptığı açıklamada, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.