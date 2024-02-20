20 Şub 2024 - 16:29- Gündem G:

Son dakika! Mersin Emniyet Müdürü görevden alındı

ABONE OL Google News Sayfamız

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kardeşinin gözaltına alındığına yönelik haberlerin ardından konuyla ilgili araştırma ve soruşturma yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Son dakika! Mersin Emniyet Müdürü görevden alındı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındığını bildirdi.

Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın gözaltına alındığına yönelik haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Konu ile ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere 18 Şubat 2024 tarihinde Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır."

Kaynak: AA

# Emniyet Genel Müdürlüğü, mersin, Polis, Soruşturma, ilgili, açıklama

20 Şub 2024 - 16:29 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

35 bin liralık aidat şoku mask
35 bin liralık aidat şoku
Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz tutuklanacak mı? mask
Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz tutuklanacak mı?
Dere taştı; ev ve ahırları su bastı mask
Dere taştı; ev ve ahırları su bastı
Sosyal medya devinden flaş karar: Halka arz oluyor! Dikkat çeken "Yapay zeka hamlesi" mask
Sosyal medya devinden flaş karar: Halka arz oluyor! Dikkat çeken "Yapay zeka hamlesi"
İşsiz ve yuvasız kaldı mask
İşsiz ve yuvasız kaldı
Artık kana kana su içebilecek mask
Artık kana kana su içebilecek
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber