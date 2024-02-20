Toplu taşımada şok olay! Kadın yolcuya tekme ve yumrukla saldırdı

İddiaya göre, Reyhan Demirtaş(39) isimli kadın, iş çıkışında evine gitmek için otobüse bindi. Otobüsün içinde Muhammer isimli şahıstan yer istedi. Bunun üzerine aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle bir anda öfkelenen Muhammer isimli şahıs ayağa kalkarak Reyhan Demirtaş'ın sol gözüne yumruk ve tekme attı. Saldırı anında otobüsün içinde olan bir polis memuru olaya müdahale etti. Saldırıya uğrayan Reyhan Demirtaş ise karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı.







Kaynak: Haber Merkezi