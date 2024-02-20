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Ünlü sanatçı sahnede dans ederken yere düştü

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Dünya turnesine bakteriyal rahatsızlığı atlatarak devam eden Madonna sahnede sandalyeden düşerek sevenleri korkuttu.

Ünlü sanatçı sahnede dans ederken yere düştü mask
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Dünya turnesinden önce bakteriyel enfeksiyon geçiren ve yoğun bakımda tedavi altında olan Madonna, sağlığına kavuşmasının ardından turnesine kaldığı yerden devam etti. 

DÜŞTÜĞÜ YERDEN HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ KALKTI

ABD'nin Seattle şehrinde konser veren şarkıcı, "Open Your Heart" şarkısı sırasında sandalyede otururken dansçısı da onu çekmeye çalıştı. Şarkıcıyı çeken dansçının ayağı takılınca ikisi de yere düştü. Kısa sürede toparlanan Madonna, düştüğü yerden kalkıp şarkısına devam etti. Yaşanan sahne kazasını profesyonelce kamufle etmesi herkesin takdirini topladı

Ünlü sanatçı sahnede dans ederken yere düştü

Kaynak: Haber Merkezi

# devam, şarkıcı

20 Şub 2024 - 16:15 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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