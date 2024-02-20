Ünlü sanatçı sahnede dans ederken yere düştü

Dünya turnesinden önce bakteriyel enfeksiyon geçiren ve yoğun bakımda tedavi altında olan Madonna, sağlığına kavuşmasının ardından turnesine kaldığı yerden devam etti.
DÜŞTÜĞÜ YERDEN HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ KALKTI
ABD'nin Seattle şehrinde konser veren şarkıcı, "Open Your Heart" şarkısı sırasında sandalyede otururken dansçısı da onu çekmeye çalıştı. Şarkıcıyı çeken dansçının ayağı takılınca ikisi de yere düştü. Kısa sürede toparlanan Madonna, düştüğü yerden kalkıp şarkısına devam etti. Yaşanan sahne kazasını profesyonelce kamufle etmesi herkesin takdirini topladı
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.