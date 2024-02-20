Survivor'a ünlü futbolcu katılıyor! İşte dünyaca ünlü isim

Acun Ilıcalı, uzun soluklu ve heyecan dolu yarışma programı Survivor'a bomba bir katılım haberiyle gündemi salladı. Programın yapımcısı ve sunucusu Ilıcalı, son konsey toplantısında yarışmacılara bir haber verdi. Ilıcalı, açıklamalarında, "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen bir isim, Survivor'a katılacak" dedi.

Bu duyuruyla birlikte adeta heyecan doruklara çıktı. Survivor All Star'da yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım başta olmak üzere tüm takımlar büyük bir şaşkınlık içinde Ilıcalı'nın bu açıklamasını dinledi.

Ilıcalı'nın bu açıklamalarının ardından Ilıcalı'nın yakınlığıyla bilinen ve geçtiğimiz günlerde spor yaptığı görüntüleri paylaşan dünya çapında ünlü futbolcu Mesut Özil'in de Survivor'a katılacağına dair iddialar ortaya atıldı.

SURVIVOR İZLEYİCİLERİ HEYECANLANDI

Özil'in Dominik'e gideceği söylentileri, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bir dönem Real Madrid ve Arsenal gibi dev kulüplerin formasını giyen, Türkiye'de ise Fenerbahçe ile Başakşehir'de oynayan Mesut Özil'in, futbol kariyerini noktaladıktan sonra bu kez televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak olması, Survivor severleri heyecanlandırdı.

Kaynak: KARAR