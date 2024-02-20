20 Şub 2024 - 16:03- Gündem G:

ALTSO Alanya turizmine kalifiye personel yetiştiriyor

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Kalifiye personel sorununu çözümü için eğitimler düzenleyen ALTSO’nun eğitimleri hız kesmeden devam ediyor. Eğitim sınıflarını ziyaret eden Başkan Erdem, “Üyelerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda farklı sektörlerle ilgili mesleki eğitimler düzenliyoruz” dedi.

ALTSO Alanya turizmine kalifiye personel yetiştiriyor mask
ALTSO Alanya turizmine kalifiye personel yetiştiriyor
ALTSO Alanya turizmine kalifiye personel yetiştiriyor
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği Ön Büro, Kat Hizmetleri ile Yiyecek ve İçecek Servisi eğitimleri başladı. Bakanlık uzmanları tarafından verilen eğitimler yaklaşık bir hafta sürecek.

‘EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDECEK’

Bugün başlayan eğitim sınıflarını ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ziyaret eden Başkan Erdem, kalifiye personel sorununa dikkat çekti.

ALTSO üyelerinden gelen talepler doğrultusunda eğitimler düzenlediklerini belirten Başkan Erdem, “Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlediğimiz Ön Büro, Kat Hizmetleri ile Yiyecek ve İçecek Servisi eğitimlerimizi bugün Meclis Başkanımız Mehmet Kural ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte ziyaret ettik.
Bölgemizde ve ülkemizde başta turizm sektörü olmak üzere her sektörde yaşanan kalifiye personel sorununun farkındayız.
Bu kapsamda da ALTSO olarak kalifiye personel sorununu çözüme kavuşturabilmek için eğitim çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Ön Büro, Kat Hizmetleri ile Yiyecek ve İçecek Servisi gibi eğitimlerde bu anlamda büyük önem taşıyor. Eğitimlerimize başlayan tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Erdem, her sektöre yönelik eğitimlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirterek, ALTSO Eğitim Şube’de eğitimlere yönelik talep topladıklarını da ifade etti.

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20 Şub 2024 - 16:03 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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