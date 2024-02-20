ALTSO Alanya turizmine kalifiye personel yetiştiriyor

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği Ön Büro, Kat Hizmetleri ile Yiyecek ve İçecek Servisi eğitimleri başladı. Bakanlık uzmanları tarafından verilen eğitimler yaklaşık bir hafta sürecek.
‘EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDECEK’
Bugün başlayan eğitim sınıflarını ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ziyaret eden Başkan Erdem, kalifiye personel sorununa dikkat çekti.
ALTSO üyelerinden gelen talepler doğrultusunda eğitimler düzenlediklerini belirten Başkan Erdem, “Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlediğimiz Ön Büro, Kat Hizmetleri ile Yiyecek ve İçecek Servisi eğitimlerimizi bugün Meclis Başkanımız Mehmet Kural ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte ziyaret ettik.
Bölgemizde ve ülkemizde başta turizm sektörü olmak üzere her sektörde yaşanan kalifiye personel sorununun farkındayız.
Bu kapsamda da ALTSO olarak kalifiye personel sorununu çözüme kavuşturabilmek için eğitim çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Ön Büro, Kat Hizmetleri ile Yiyecek ve İçecek Servisi gibi eğitimlerde bu anlamda büyük önem taşıyor. Eğitimlerimize başlayan tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.
Başkan Erdem, her sektöre yönelik eğitimlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirterek, ALTSO Eğitim Şube’de eğitimlere yönelik talep topladıklarını da ifade etti.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.